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NATO’dan Kosova paylaşımı

01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:20
NATO’dan Kosova paylaşımı

BELÇİKA - NATO’nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova-Sırbistan sınırında yaşananların yakından takip edildiğini belirtti.

Yapılan paylaşımda, helikopterden araziye bakan bir askerin bulunduğu fotoğraf da yer aldı. Fotoğrafla birlikte yapılan açıklamada ise “KFOR, yerel ve uluslararası güvenlik örgütleriyle Kosova'nın kuzeyindeki durumu yakından izliyor. Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi kapsamında, KFOR, Kosova'yı güvende tutmak için gerekli önlemleri almaya hazır, güvenliğe güçlü bağlılığını sürdürüyor” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATOdan Kosova Paylaşımı
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