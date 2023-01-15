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Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü

Asya ülkesi Nepal'in merkezindeki Pokhara bölgesinde, 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçağın düştüğü bildirildi.

15 Ocak 2023 Pazar 13:05
Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü

Pekin

Katmandu Post gazetesinin haberine göre, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü.

Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıdığını belirtti. Müretebatın tamamı hayatını kaybetti.

Bartaula, yolcular arasında 10 yabancı uyruklu kişi ile 2 bebeğin de bulunduğu bilgisini paylaştı.

Başbakan Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.

Devlet televizyonun yayınladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanların çıkması yer aldı.

Kaza mahallinde bazı yolcuların cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 15.01.2023 16:46
Anahtar Kelimeler:
NepalAsya ülkesiPokharaUçak
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