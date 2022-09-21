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New York'ta önemli görüşme

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:16
New York'ta önemli görüşme

İSRAİL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde dün İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü.  İsrail’den yapılan açıklamada, bunun 2008 yılından bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir İsrail Başbakanı'nın ilk görüşmesi olduğu belirtilerek “Görüşme sırasında Başbakan Lapid ilişkilerin seviyesinin yeniden yükseltilmesinin yanı sıra İsrail’in yeni Türkiye Büyükelçisi olarak Irit Lillian’ın atama kararını dile getirdi” denildi.
 

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından dün gerçekleşen görüşme ile ilgili yapılan yazılı açıklamada “Bu görüşme, diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılacağının ve İsrail ve Türkiye’nin karşılıklı olarak yeniden Büyükelçi ve Başkonsolos atayacağının ilan edilmesi sonrasında bir İsrail Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ilk görüşmesi oldu” denildi.


BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, ayrıca iki liderin terörle mücadele ve genel olarak terör konusunda görüş alışverişinde bulunduğu, İsrail ve Türkiye arasında ekonomi ve enerji alanlarında iş birliği konularında da görüşerek, bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan Lapid’in iki ülke arasından uçuşların yeniden başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdiği ve bu adımın iki ülke arasındaki turizme de büyük katkı sağlayacağını belirttiği aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
New Yorkta önemli Görüşme
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