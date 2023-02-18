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New York'tan Türkiye'ye 420 ton yardım malzemesi yola çıktı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, deprem bölgesine 420 ton yardım malzemesi taşıyacak Turkon Line "Nevzat Kalkavan" gemisini, New Jersey Elizabeth Limanı'ndan uğurladı.

18 Şubat 2023 Cumartesi 12:21
New York'tan Türkiye'ye 420 ton yardım malzemesi yola çıktı

NEW YORK (AA) 

New Jersey Elizabeth Limanı'nda değerlendirmelerde bulunan Başkonsolos Özgür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği öncülüğünde ABD çapında başlatılan yardım kampanyasına New York, New Jersey, Pensilvanya ve Delaware'den yoğun katılım sağlandığını ve bu bölgelerde 10'dan fazla toplama merkezi kurulduğunu kaydetti.

Özgür, yardım çalışmalarında yer alan ve bu yardımların toplanması için depolarını açan herkese teşekkür etti.

Washington Büyükelçisi Mercan da New York civarında toplanan yardımların 42 konteynere yüklendiğini ve toplamda 46 konteyner yardımın 20 gün içinde Mersin Limanı'na ulaşacağını söyledi.

Deprem bölgesinden uzakta, ellerinden gelenin yardım toplamak ve dua etmek olduğunu aktaran Mercan, bu yardımları en hızlı şekilde bölgeye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Mercan ayrıca, yaklaşık 100 ton yardım malzemesi taşıyan bir kargo uçağının, 20 Şubat Pazartesi günü Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.

Büyükelçi Mercan ve Başkonsolos Özgür, ABD’de yaşayan Türkler, Türkiye'nin ülkedeki temsilcilikleri, sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlar aracılığıyla deprem felaketinin ardından toplanan 420 ton yardım malzemesini Mersin Limanı'na taşıyacak Turkon Line "Nevzat Kalkavan" gemisini, New Jersey Elizabeth Limanı'ndan uğurladı.

AA

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