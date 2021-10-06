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Nobel Kimya Ödülü, Benjamin List ve David MacMillan’a verildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ekim 2021 Çarşamba 13:02
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Nobel Kimya Ödülü, Benjamin List ve David MacMillan’a verildi

İSVEÇ - Nobel Komitesi, 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David MacMillan’a verildiğini açıkladı. İkili ödülü, moleküler (küçük parçacık) yapı oluşturmak için geliştirdikleri ‘asimetrik organokataliz’ aracı için aldı.

Nobel Kimya Ödülü, 1901 ile 2020 yılları 112 adet ödül 185 ayrı bilim insanına verildi. Curie’ler, en başarılı “Nobel Ödülü ailesi” oldu. Marie Curie ve Pierre Curie'nin karı-koca ortaklığı 1903 Nobel Fizik Ödülü'nü çifte getirdi. Marie Curie, 1911 Nobel Kimya Ödülü'nü alarak ikinci kez Nobel Ödülü'ne layık görüldü. Marie ve Pierre Curie'nin en büyük kızı Irène Joliot-Curie, kocası Frédéric Joliot ile birlikte 1935 Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nobel Kimya ÖdülüBenjamin ListDavid MacMillan
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