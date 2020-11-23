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Novavax'tan aşı açıklaması!

ABD ilaç firması Novavax’ın geliştirdiği koronavirüs aşısının, maymunlar arasında virüsün yayılmasını engellediğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2020 Pazartesi 11:35
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Novavax'tan aşı açıklaması!

ABD - ABD ilaç firması Novavax da koronavirüs aşısı üretme yarışına katıldı. Novavax, geliştirdiği aşının makak maymunları üzerinde yapılan denemesinin başarılı olduğunu ve aşının test aşamasında maymunlar arasındaki enfeksiyonu 'engellediğini' açıkaldı. Firmanın şimdi de aşının insanlar üzerinde aynı etkiye sahip olup olmadığını araştıracağı belirtildi. Şirket "Heyecan verici olarak" paylaştığı açıklamasında, virüslerin maymunlar ve insanlar üzerindeki denemelerde çalışma biçimleri arasındaki önemli farklılıklar konusunda da uyarıda bulundukları ifade edildi.


MAYMUNLAR ÜZERİNDE BAŞARI 


Fareler üzerindeki yapılan başarılı denemenin ardından Novavax, maymunları virüsle enfekte etmeden önce bir düzine makak maymununa 3 hafta araya farklı güçlerde iki doz aşı verdi. Virüsün, maymunların burunlarında görünmediği ve çoğunda yan etki olmadığı ifade edildi. Novavax Araştırma ve Geliştirme Başkanı Dr. Gregory Glenn, aşının oluşturduğu antikorların 'çok güçlü' olduğunu, 'steril bağışıklık' oluşturduğunu ve virüsün maymunun ciğerlerinden burnuna taşınmasını böylelikle de maymunların Covid-19'u yaymasını engellediğini ifade etti. Novavax aşısının İngiltere'de insanlarda denendiği, şirketin ilk olarak 9 bin kişiyi test etmeye başladığı ve sonraki aşamalarda bunu 15 bin kişiyle genişletmeyi planladığı belirtildi. İlk sonuçların önümüzdeki yılın başlarında veya potansiyel olarak daha erken olmasının beklendiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Ilaç Firması NovavaxNovavaxtan Aşı Açıklaması
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