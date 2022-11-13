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Obama’nın kültür merkezi şantiyesinde ırkçılık sembolü bulundu, inşaat durduruldu

ABD’nin eski Başkanı Obama adına inşa edilen Obama Başkanlık Merkezi’nin şantiyesinde, Perşembe günü ırkçılık sembolü olarak nitelendirilen ve geçmişte, özellikle ABD’de siyahi insanların yargılanmadan asılarak öldürülmesinde kullanılan ‘ilmekli ip’ bulundu. İnşaat durdurulurken müteahhitlik şirketi, faillerin bulunması için 100 bin dolar ödül koyduklarını duyurdu.

13 Kasım 2022 Pazar 12:26
Obama’nın kültür merkezi şantiyesinde ırkçılık sembolü bulundu, inşaat durduruldu

ABD, (DHA)

Obama’nın sivil toplum kuruluşu Obama Vakfı tarafından ABD’nin Chicago kentinde inşa edilen içinde müze ve kütüphane gibi bölümlerin bulunduğu Obama Başkanlık Merkezi’nin şantiyesinde, Perşembe günü ırkçılık sembolü olarak nitelendirilen ilmekli ip bulundu.

Obama Vakfı, olayı ‘utanmaz bir korkaklık ve nefret eylemi’ olarak nitelendirirken inşaat firması Lakeside Alliance yerel medya organı NBC 5 Chicago’ya yaptığı basın açıklamasında “Şantiyemizde her türlü önyargı veya nefrete sıfır tolerans gösteriyoruz. Önyargı karşıtı eğitim, işe alım sürecimize dahildir ve şantiye genelindeki toplantılarda tekrarlanır. Tüm personel ve işçilere, bu eğitimlerin ve konuşmaların bir dizisini daha vermek için tüm operasyonları yerinde askıya alıyoruz” açıklamasını yaptı.

EYALET VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Lakeside Alliance olayı polise bildirdiklerini ve faillerin yakalanması konusunda bilgi verenlere 100 bin dolar ödül vereceklerini ifade etti. Chicago kentinin bulunduğu Illinois eyaleti valisi JB Pritzker olayla ilgili açıklama yaparak “Illinois'de nefrete yer yoktur. İlmekli ip, ırkçılığın sembolünden daha fazlasıdır, yüzyıllardır Siyah Amerikalılara uygulanan şiddet ve terörün kalp durduran bir hatırlatıcısıdır. Bu nefret eylemini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum ve Illinois eyaleti, faillerin yakalanmasına yardımcı olmak için gerekli tüm kaynakları sağlayacaktır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ObamaKültür Merkezişantiyeırkçılık
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