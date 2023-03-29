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Pakistan'da İmran Han hakkında yeniden tutuklama kararı verildi

Pakistan’da mahkeme, Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına katılmayan eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama kararı verdi.

29 Mart 2023 Çarşamba 16:08
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Pakistan'da İmran Han hakkında yeniden tutuklama kararı verildi

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad’daki alt mahkemede Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle İmran Han’ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle eski Başbakan Han hakkında tutuklama kararı verilmesine hükmetti.

Polisin, Lahor’un Zaman Park bölgesinde ikamet eden Han’ı tutuklayıp tutuklamayacağı belirsizliğini koruyor.

Han hakkında 90'ın üzerinde dava bulunuyor.

İmran Han hükümeti, Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
PakistanTutuklama
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