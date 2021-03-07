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Papa Francis, Musul’da

Irak ziyareti kapsamında resmi temaslarını sürdüren Papa Francis, Musul kentine gitti.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
07 Mart 2021 Pazar 12:30
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Papa Francis, Musul’da

Irak

Papa Francis’in Erbil’den Musul’a helikopterle gittiği ifade edildi. Papa’nın Musul ziyaretinin ardından Erbil’e geri dönerek Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirmesi bekleniyor.

DHA

Son Güncelleme: 07.03.2021 12:46
Anahtar Kelimeler:
PapaFrancisMusulIrak
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