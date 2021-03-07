Papa Francis, Musul’da

Irak
Papa Francis’in Erbil’den Musul’a helikopterle gittiği ifade edildi. Papa’nın Musul ziyaretinin ardından Erbil’e geri dönerek Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirmesi bekleniyor.
DHA
Son Güncelleme: 07.03.2021 12:46
Irak ziyareti kapsamında resmi temaslarını sürdüren Papa Francis, Musul kentine gitti.
Irak
Papa Francis’in Erbil’den Musul’a helikopterle gittiği ifade edildi. Papa’nın Musul ziyaretinin ardından Erbil’e geri dönerek Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirmesi bekleniyor.
DHA