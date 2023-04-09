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Papa Paskalya mesajında uluslararası topluma dünyadaki çatışmalara son vermeleri çağrısı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, uluslararası toplumu, dünyayı kana bulayan tüm çatışmalara son vermek için çalışmaya çağırdı.

09 Nisan 2023 Pazar 17:28
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Papa Paskalya mesajında uluslararası topluma dünyadaki çatışmalara son vermeleri çağrısı yaptı
Vatikan

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Papa, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki Paskalya ayinine başkanlık etti.

Ayinin ardından meydanda toplanan inananları "Papamobile" aracıyla selamlayan Papa Franciscus, meydana da adını veren Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından dünya meselelerine ilişkin Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını yaptı.

Papa, çatışma ve bölünmelerin üstesinden gelmek için barış ve kardeşlik yolunda ilerlemeleri gerektiğini belirterek, savaş ve yoksulluktan kaçan göçmenlere kapılarını açan ülkeleri gördüğü için sevinçli olduklarını söyledi.

Ukrayna'daki savaşa değinen Papa Franciscus, "Sevgili Ukrayna halkına, barış yolundaki yürüyüşüne yardım edin ve Rus halkına Paskalya ışığını tutun. Tutsakların sağ salim ailelerine dönmesini sağlayın." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, "bütün uluslararası toplumu, Suriye'deki başta olmak üzere tüm çatışmalara son vermek için çalışmaya" davet etti.

Papa, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenleri andı

Papa, Paskalya mesajında 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinerek, "Türkiye ve Suriye'deki şiddetli depremden etkilenen herkesi destekleyin. Ailesini ve dostlarını kaybedenler ve de evsiz kalanlar için dua edelim. Tanrı’dan teselli bulsunlar ve diğer uluslardan yardım alsınlar." diye konuştu.

Papa Franciscus, "İsrailliler ve Filistinliler arasında diyaloğu yeniden başlatmak için gerekli olan güven ve karşılıklı saygı ortamını tehdit eden saldırılardan derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Papa, istikrar ve birlik arayışındaki Lübnan'ın bölünmeleri aşması için dua ederken, Tunus’taki gençlerin umutlarını kaybetmemesi ve barış, kardeşlik dolu bir gelecek için çalışmalarının önemini vurguladı.

Haiti'deki sıkıntılara yönelik uluslararası toplumun taahhütlerinin desteklenmesi gerektiğini aktaran Papa, Etiyopya ve Güney Sudan'da yürütülen barış süreçlerinin pekiştirilmesi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de şiddetin son bulması çağrısı yaptı.

Papa Franciscus, "Myanmar'ın barış yollarında yürümesine yardımcı olun ve şehit Rohingyalar için adaletin bulunmasına yönelik sorumluların kalplerini aydınlatın." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, insan haklarına saygı duyulması ve köleliğin her türlü formunun durdurulması gerektiğini söyledi.

Papa, konuşmasının sonunda meydanda toplanan inananları takdis ederek Paskalya Yortularını kutladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PapaPaskalyaUluslararasıtoplum
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