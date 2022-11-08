Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.369,86
ALTIN
999,52
DOLAR
18,61
STERLİN
21,36
EURO
18,61
Menemen Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Menemen Belediyesi'nden arsa satış...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...

Papa’dan sonraki en yüksek rütbeye sahip Kardinalin cinsel taciz itirafı

08 Kasım 2022 Salı 13:00
Papa’dan sonraki en yüksek rütbeye sahip Kardinalin cinsel taciz itirafı

FRANSA - Fransa’daki Katolik Kilisesi’nin Papa’dan sonraki en yüksek mevkiye sahip Kardinallerden biri olan Jean-Pierre Ricard, 35 yıl önce 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel olarak taciz ettiğini itiraf etti. Bununla birlikte Fransa Katolik Kilisesi, dün açıklama yaparak Kardinal dahil 11 din görevlisinin cinsel taciz ile ilgili suçlandığını belirtti.

Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, dün düzenlenen bir konferansta Kardinal Jean-Pierre Ricard’ın itiraf açıklaması dahil 11 din adamının cinsel taciz ile suçlandığını duyurdu. Açıklamada Kardinal Ricard ve Creteil Psikopozu Michel Santier haricinde 6 piskoposun Kilise veya yargı tarafından cinsel tacizle suçlandığını ifade etti. Bu din görevlilerine ek olarak 2 eski piskoposun soruşturma altında olduğu ve bir din görevlisinin ise benzer suçlamalarla savcılığa bildirildiği vurgulandı.  

Kardinal Jean-Pierre Ricard’ın açıklamasının da okunduğu basın toplantısında Ricard’ın şu sözlerine yer verildi;

“Otuz beş yıl önce, bir kilise rahibiyken, 14 yaşında bir genç kıza karşı ayıplanacak davranışlarda bulundum. Davranışım, bu kişi için kaçınılmaz olarak ağır ve kalıcı sonuçlara yol açtı… Burada af talebimi yeniliyorum ve tüm ailesinden af diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kardinalin Cinsel Taciz Itirafı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antarktika’daki araştırma istasyonunda Covid-19 salgını
Antarktika’daki araştırma istasyonunda Covid-19 salgını
Beyaz Saray: Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya özen gösteriyoruz
Beyaz Saray: Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya özen gösteriyoruz
Zelenski: Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı
Zelenski: Rus teröründe suç ortaklığı cezalandırılmalı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans