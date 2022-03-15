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Polonya, Çek ve Slovenya Başbakanları Avrupa Konseyi’ni temsilen Kiev’e gidiyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Mart 2022 Salı 14:28
Polonya, Çek ve Slovenya Başbakanları Avrupa Konseyi’ni temsilen Kiev’e gidiyor

POLONYA - Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki bugün yaptığı açıklamada, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Kiev’e gideceklerini duyurdu.

Avrupa Konseyi’ni temsilen gittiklerini belirten Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala açıklamasında “Bugün Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jarosław Kaczyński ve Slovenya Başbakanı Janez Janša ile birlikte Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Kiev'de, Cumhurbaşkanı Zelensky ve Başbakan Shmyhal ile bir araya geleceğiz” dedi.

'GENİŞ BİR DESTEK PAKETİ SUNACAĞIZ'

Başbakan Fiala açıklamasında ziyaretin Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşülerek düzenlendiğini vurguladı. Ziyaretin amacının, Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı için tüm Avrupa Birliği'nin açık desteğini teyit etmek olduğunu belirten Fiala, ziayret sırasında Ukrayna’ya geniş bir destek paketi sunacaklarını ifade etti. Ziyaret hakkında Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonlarına bilgi verildiğini vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KonseyiKievPolonyaçekSlovenya
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