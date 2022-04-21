Putin: Kuş dahi uçurtmayın

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir araya geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Azovstal demir çelik fabrikası haricinde Mariupol kentinin kontrolünün tamamen sağlandığı ve Rus ordusunun fabrikaya yönelik saldırıya hazır olduğu ifade edildi. Putin, söz konusu gelişmeler kapsamında Şoygu tebrik ederek, Azovstal demir çelik fabrikasına herhangi bir saldırı düzenlenmemesini emretti.

“KUŞ DAHİ UÇURTMAYIN”

Kremlin’deki açıklamada, “Dikkate almamız gereken mevzu bu. Askerlerimizin ve subaylarımızın yaşamını ve sağlığını korumayı düşünmeliyiz. Bölgeyi tamamen ablukaya alarak kuş dahi uçurtmayın” dedi.