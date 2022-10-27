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Putin: Ukrayna, ABD’nin bir enstrümanı haline geldi

27 Ekim 2022 Perşembe 11:05
Putin: Ukrayna, ABD’nin bir enstrümanı haline geldi

RUSYA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik kuruluşları ve özel servislerin yetkilileriyle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu. Putin, şantaj, baskı ve yıldırma taktiklerinin birçok ülke tarafından kullanıldığını ifade ederek, “Bunu Amerikan dış politikasının bir enstrümanı haline gelen Ukrayna örneğinde görüyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın ‘direkt’ olarak ABD tarafından kontrol edildiğini ve bağımsızlığını kaybettiğini belirterek, “Şantaj, baskı, yıldırma taktikleri, neredeyse tüm alanlarda bazı ülkeler tarafından uzun süredir kullanılmaktadır. Bunu yapanların başardıklarını Amerikan dış politikasının bir enstrümanı haline gelen Ukrayna örneğinde görüyoruz. Ukrayna aslında egemenliğini kaybetti ve Rusya'ya, Birlik Devletimiz Belarus’a, bir bütün olarak CSTO ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) karşı bir koçbaşı olarak kullanan ABD tarafından doğrudan kontrol ediliyor” dedi.

“UKRAYNA, BİR TEST ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Ukrayna’nın ABD tarafından bir ‘test’ alanına dönüştürüldüğünü belirten Putin, “Ukrayna bölgesi askeri biyolojik deneyler için bir test alanına dönüştürüldü ve şimdi ağır olanlar da dahil olmak üzere silahları sağlıyorlar. Kiev rejiminin nükleer silah alma arzusuyla ilgili açıklamalarını görmezden geliyorlar. Ayrıca sözde kirli bombayı provokasyon için kullanma planları da var” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PutinUkraynaABDEnstrüman
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