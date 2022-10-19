Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.883,46
ALTIN
977,12
DOLAR
18,60
STERLİN
20,92
EURO
18,19
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret Uzman Yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 419 Ticaret...
TRBOR A.Ş. işçi alacak
TRBOR A.Ş. işçi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...

Putin, Ukrayna’nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti

19 Ekim 2022 Çarşamba 16:52
Putin, Ukrayna’nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti

RUSYA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna’nın ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zarporijya ve Herson bölgelerinde ‘sıkıyönetim’ ilan etti.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Rusya Devlet Başkanı, ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı” denildi. 20 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek sıkıyönetim kararının “Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğüne karşı silahlı kuvvet kullanıldığı dikkate alınarak” verildiğine dikkat çekildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PutinUkraynaSıkıyönetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günde en az 5 saat veya daha fazla uyku
Günde en az 5 saat veya daha fazla uyku
WASHINGTON KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ
WASHINGTON KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Blinken: Çin, Tayvan sürecini hızlandırdı
Blinken: Çin, Tayvan sürecini hızlandırdı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans