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Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2020 Pazar 10:37
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Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 3 yaralı

Resulayn'ın Tel Halaf Mahallesi'nde dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı saldırıların ardından bugün akşam saatlerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ise 6 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

VALİLİKTEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Resulayn’da meydana gelen bombalı araç saldırısıyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"26.09.2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında Resulayn-Haseke Yolunda meydana gelen, PKK/YPG’li teröristlerce masum sivilleri hedef alan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatıldığı olayda, 6 Suriyeli sivil hayatını kaybetmiş, 3 Suriyeli sivil de yaralanmıştır.Yaralılar Resulayn Hastanesi ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ResulaynSuriyeSaldırıSavaşBomba
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