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Resulayn’da bombalı saldırı: 2 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'da bomba yüklü araç patlatması sonucu 2 çocuğun öldüğünü, 2 sivilin yaralandığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ocak 2021 Cumartesi 18:05
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Resulayn’da bombalı saldırı: 2 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Ceylanpınar ilçesi ile sınır komuşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, öğleden sonra patlayıcı yüklü bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamada bölgede bulunan 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı, Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği de saldırının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıyı düzenleyen terör örgütü lanetlenerek şöyle denildi:

"02.01.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Rasulayn ilçesi Şurta merkezi kavşağına yakın bir yerde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü park halindeki aracın PKK/PYD’li teröristlerce  patlatılması sonucu; ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetmiş, sivil 2 Suriye vatandaşı da yaralanmıştır. Yaralılar Rasulayn Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Masum Suriyeli vatandaşları hedef alan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/PYD terör örgünü lanetliyor, alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’da, sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken, 2 sivili de yaraladı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeRuselaynBombaSaldırı
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