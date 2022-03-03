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Romanya’nın savaş uçağı ve helikopteri Karadeniz kıyısında düştü

Romanya’nın savaş uçağı ve helikopteri Karadeniz kıyısında düştü: 8 kişi hayatını kaybetti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mart 2022 Perşembe 14:41
Romanya’nın savaş uçağı ve helikopteri Karadeniz kıyısında düştü

ROMANYA - Romanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-21 Lancer savaş uçağının düştüğü ve uçağı arayan IAR 330 Puma helikopterinin de daha sonra düştüğünü belirtildi. Karadeniz kıyısındaki en büyük liman şehri Köstence’de meydana gelen iki olayda, uçak pilotu ve helikopterdeki 7 kişi kaybetti. 

Romanya Savunma Bakanlığı, dün akşam MİG-21 Lancer savaş uçağının hava devriye görevi sırasında iletişiminin kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtilerek arama-kurtarma için bir IAR 330 Puma helikopterinin yola çıktığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı bu açıklamadan 1 saat sonra yaptığı açıklamada, arama kurtarma için yola çıkan Puma helikopterinin de düştüğünü ifade ederek “MiG 21 LanceR uçağı için arama kurtarma görevinde bulunan IAR 330-Puma helikopterinin mürettebatı, havalimanına yaklaşık 11 km uzaklıktaki Gura Dobrogei bölgesinde ölü bulundu” açıklamasını yaptı. Bakanlık bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden askerler ve bir dağcı personel için anma töreni düzenlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RomanyaSavaş UçağıHelikopterKaradeniz
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