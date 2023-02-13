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Rosatom, MBIR araştırma reaktörünün kabını tasarım konumuna yerleştirdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, çok amaçlı dördüncü nesil hızlı nötron araştırma reaktörü MBIR'in reaktör kabının tasarım konumuna yerleştirildiğini bildirdi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 15:32
Rosatom, MBIR araştırma reaktörünün kabını tasarım konumuna yerleştirdi

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MBIR, nükleer bilim ve teknolojinin geliştirilmesi amacını taşıyan RTTN adlı projenin bir parçası olarak inşa ediliyor.

Reaktör kabının tasarım konumuna yerleştirilmesi işlemi, Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde bulunan Dimitrovgrad kentindeki Rosatom Bilim ve İnovasyon AŞ bünyesinde yer alan RIAR şantiyesinde gerçekleştirildi.

RIAR sahasındaki reaktör inşaatının, gelecek 50 yılda hem Rosatom'un hem de bir bütün olarak nükleer endüstrinin bilim ve üretim kapasitelerini genişletmesi bekleniyor.

MBIR, devreye alınmasının ardından dünyanın en güçlü araştırma reaktörü olacak ve RIAR sahasında faaliyet gösteren BOR-60 reaktörünün yerini alacak.

MBIR reaktör kabı, 12 metre uzunluğu, 4 metre çapı ve 83 tonu aşan ağırlığa sahip bulunuyor. Ekipman, Rosatom'un Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki Volgodonsk kentinde bulunan Atommash fabrikasında üretildi.

İnşaat sahasında mühendisler ve teknik personel dahil yaklaşık 1400 kişi ve 80'den fazla inşaat makinesi görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Bilim ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yuri Olenin, reaktör kabının tasarım konumuna yerleştirilmesinin bilim adamları, mühendisler, tasarımcılar ve inşaatçılardan oluşan geniş bir ekibin çalışmalarının önemli bir sonucu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"(Reaktörün tasarım konumuna yerleştirilmesi) MBIR reaktör inşaat projesinde önemli bir kilometre taşını teşkil etmektedir. Bu adım bizi reaktör ekipmanının kurulumuna ve devam eden inşaatın tamamlanmasına yaklaştırmaktadır. Reaktör kabının yerleştirilmesi, iki bileşenli nükleer enerji mühendisliği teknolojisi çalışmalarını ve yakıt çevrimini kapatma çabalarımızı ilerletecek gelişmiş bir araştırma altyapısını daha kısa sürede elde edeceğimiz anlamına gelmektedir. Söz konusu adım, güvenli dördüncü nesil nükleer güç santrallerinin hayata geçirilmesini hızlandırmaya yardımcı olacak ve önümüzdeki 50 yıl boyunca çığır açan araştırmaları teşvik edecektir. Hem nötron enerjisi hem de olası araştırma nesneleri açısından mümkün olan kapsamlı bir nötron araştırma yelpazesi sunan Rosatom’un MBIR araştırma reaktörü ve Rusya'nın 'mega bilim' projesi olan Kurchatov Enstitüsü'nün PIK reaktörü birbirini tamamlamaktadır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu RosatomMBIR Araştırma Reaktörü
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