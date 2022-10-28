Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.878,98
ALTIN
988,10
DOLAR
18,62
STERLİN
21,53
EURO
18,56
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim...
Ankara'da konut alanları satışa çıkarıldı
Ankara'da konut alanları satışa...
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 9...

Rosatom, Türkiye'ye nükleer yakıt simülatörleri gönderdi

Rosatom, Akkuyu'da test edilmek üzere Türkiye'ye nükleer yakıt simülatörleri gönderdi

28 Ekim 2022 Cuma 15:14
Rosatom, Türkiye'ye nükleer yakıt simülatörleri gönderdi

RUSYA FEDERASYONU - Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, nükleer yakıt simülatörlerinin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nde (NGS) test edilmek üzere Türkiye'ye sevk edildiğini duyurdu.

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi için kullanılacak olan nükleer yakıt simülatörlerinin test edilmek üzere sevk edildiğini kaydeden Rosatom, bugün yaptığı açıklamada Sibirya’daki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Tesisinde üretilen “Yakıt simülatörüyle birlikte reaktör kontrolü ve koruması için kontrol çubuk modelleri ve nükleer yakıtın kontrolü için gerekli araçlar, Türkiye’ye gönderilmiştir” ifadelerine yer verdi.

NASIL TEST EDİLECEK?

Rosatom, yeni güç ünitesinin faaliyete geçmeden önce tesisin temel sistemlerini test etmek için yakıt simülatörlerinin ve kontrol çubuklarının reaktör çekirdeğine yükleneceğini ve ardından boşaltılacağını açıkladı. Rosatom Nesil 3+ güç ünitesinin, reaktör çekirdeğinin uranyum yakıtlı 163 yakıt grubundan oluştuğunu ifade etti. Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi için ilk nükleer yakıtın ise 2023’te gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RosatomAkkuyuTESTNükleer Yakıt SimülatörüTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, ilk defa 3 stratejik savunma belgesinin ‘kamu versiyonunu’ açıkladı
ABD, ilk defa 3 stratejik savunma belgesinin ‘kamu versiyonunu’ açıkladı
Zelenski: İki gün içinde 30’dan fazla drone’lu saldırı yapıldı
Zelenski: İki gün içinde 30’dan fazla drone’lu saldırı yapıldı
AB imalatçıları Kazakistan'a taşınacak
AB imalatçıları Kazakistan'a taşınacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans