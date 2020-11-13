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Rus helikopteriyle ilgili açıklama

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Bakü’nün Ermenistan’da Rus Mi-24 helikopterini düşürmesiyle ilgili özrünü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in anında reaksiyon göstermesi ve tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye hazır olmasından dolayı kabul ettiğini söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Kasım 2020 Cuma 12:17
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Rus helikopteriyle ilgili açıklama

RUSYA - Rus helikopteri 9 Kasım’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Moskova yönetiminden yeni açıkama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Bakü’nün Ermenistan’da Rus Mi-24 helikopterini düşürmesiyle ilgili özrünü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in anında reaksiyon göstermesi ve tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye hazır olmasından dolayı kabul ettiğini söyledi.
 

NE OLMUŞTU?

Rus helikopteri 9 Kasım’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında düşürülmüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayıp özür dilemiş ve suçluların cezalandırılacağını söylemişti. Azerbaycan ve Ermenistan’da konuyla ilgili cezai dava başlatılmıştı. Olayda iki asker hayatını kaybetmiş, bir asker de yaralanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus HelikopteriDüşürülmesiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevKremlin Sözcüsü Dmitriy PeskovMoskov
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