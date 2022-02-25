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RUS İŞGALİNE YOĞUN TEPKİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sebebiyle yüzlerce Ukraynalı, Beyaz Saray önüne gelerek tepki gösterdi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
25 Şubat 2022 Cuma 17:40
RUS İŞGALİNE YOĞUN TEPKİ

HABER: GURUR AKOSMAN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Rus birlikleri karadan, denizden ve havadan Ukrayna’ya karşı saldırı başlatarak resmen savaş başlattı. Rus işgal güçleri Ukrayna topraklarında ilerlerken havadan da stratejik yerleri bombalıyor. 

Rusya’nın sebepsiz ve yasadışı şekilde Ukrayna’ya saldırı başlatması üzerine tüm dünyada tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Washington’da bulunan Ukraynalılar tarafından geldi. Beyaz Saray önünde soğuk ve yağmurlu havaya aldırmadan toplanan kalabalık, savaş karşıtı protesto düzenleyerek “Putin’i durdurun” sloganları attılar. Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukrayna’yı desteklemek için bir araya gelen Ukraynalılar, seslerini ABD Başkanı Biden’a duyurmaya çalıştılar.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 25.02.2022 17:42
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaBeyaz Saray
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