Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.538,07
ALTIN
997,04
DOLAR
18,59
STERLİN
20,57
EURO
18,05
Devlet Demir Yolları 4 Engelli işçi alacak
Devlet Demir Yolları 4...
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 18 Öğretim...
TCDD 82 Makinist istihdam edecek
TCDD 82 Makinist istihdam...
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim...

Rus istihbaratı, Kerç Köprüsü patlamasıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı

12 Ekim 2022 Çarşamba 14:39
Rus istihbaratı, Kerç Köprüsü patlamasıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı

RUSYA - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kerç Köprüsü’nde meydana gelen patlamayla ilgili 5’i Rus, 3’ü Ukraynalı ve Ermeni olmak üzere 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. FSB, saldırıyı düzenleyenlerin Ukrayna istihbaratı olduğunu belirtti.

FSB’den yapılan açıklamada, “Şu anda, saldırının planlanmasına katılan 5 Rusya vatandaşı, 3 Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Yabancı vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm organizatörleri ve suç ortakları Rus yasalarına göre sorumlu tutulacaktır. Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi ile birlikte, Kırım (Kerç) Köprüsü'ndeki terör saldırısını düzenleyenin Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü başkanı Kirill Budanov, çalışanları ve ajanlar olduğunu belirledi” denildi.

SALDIRININ NASIL DÜZENLENDİĞİ ANLATILDI

FSB, saldırının nasıl düzenlendiğine ilişkin detayları da paylaştı. Açıklamada, 22 bin 770 kilogram ağırlığındaki patlayıcılar, Ağustos ayının ilk günlerinde Odessa limanından Bulgaristan’ın Ruse şehrine götürüldü. Patlayıcıların daha sonra Gürcistan’ın Poti limanına ve Ermenistan’a gittiği ve bazı belgelerin değiştirilmesinin ardından patlayıcıları taşıyan kamyonun 4 Ekim’de Gürcistan-Rusya sınırını geçtiği aktarıldı. 6 Ekim’de Krasnodar bölgesine gelen kamyonun kargosunun alındığı ve belgelerin değiştirilerek Kırım’da var olmayan bir şirket adında tekrar düzenlendiği belirtildi. 7 Ekim’de ise patlayıcıları 1971 doğumlu Rus vatandaşı Makhir Yusubov'un kullandığı kamyona yüklendiği, 8 Ekim’de ise köprüde patlamanın gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus IstihbaratıKerç KöprüsüPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda
Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi: Rus heyeti Genel Kurul'a girerken arkasında kan izi bırakıyor
Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi: Rus heyeti Genel Kurul'a girerken arkasında kan izi bırakıyor
Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu
Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans