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Rus kozmonotlar, uzayda Donetsk ve Luhansk bayrakları açtı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Rus kozmonotlar, sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları açtı. Kozmonotlar daha önce Ukrayna bayrağının renklerinde üniforma giymiş, basında tartışma yaratması sonucunda bu renklerin mezun oldukları okulun renkleri olduğu açıklamasını yapmıştı.  

05 Temmuz 2022 Salı 16:09
Rus kozmonotlar, uzayda Donetsk ve Luhansk bayrakları açtı

Rusya'nın resmi uzay ajansı Roscosmos, dün ISS’te bulunan 3 Rus kozmonot Sergey Korsakov, Oleg Artemyev ve Denis Matveyev’in iki bayrakla görsellerini paylaştı. Açıklamada, Luhansk’ın Rusya kontrolüne girmesi sebebiyle üç kozmonotun sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları açtığı belirtildi.

UZAYDA UKRAYNA BAYRAĞI RENKLERİ

Üç kozmonotun Ukrayna bayrağına uygun renklerde mavi vurgulu sarı uçuş kıyafetleri giyerek ISS’e Mart ayında gelmiş ve dünya basınında tartışma konusu olmuştu. Daha sonra Roscosmos tarafından açıklama yapılmış “Yabancı blogcuların ve medyanın komik bir icadı. Bazen sarı sadece sarıdır” ifadelerini kullanmıştı. Açıklamada kozmonotların uçuş kıyafetlerinin, mezunu oldukları Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nin ambleminin renklerinde yapıldığı ifade edilmişti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus KozmonotKozmonotUzayLuhanskDonetskBayrakRusyaUkraynaSavaş
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