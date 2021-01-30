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Rus lider Putin'den Yunanistan'ın davetine ''olumsuz'' yanıt

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı "olumsuz" yanıt, ülkede hayal kırıklığı yarattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2021 Cumartesi 18:25
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Rus lider Putin'den Yunanistan'ın davetine ''olumsuz'' yanıt

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenleri hazırlıklarına başladı. Atina yönetimi, bağımsızlık törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı "olumsuz" yanıt ülkede hayal kırıklığı yarattı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peshkov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200’üncü yılını kutlayacak olan Yunanistan’daki askeri geçit törenine davet edilmesine rağmen, "Atina’yı ziyaret etme planı olmadığını" söyledi.


"ATİNA, ABD SAVAŞ ARABASINA BAĞLI"


Yunan medyası Putin'in tavrını gazetelerin ön sayfasına taşıdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin “Ama şimdi ne değişti? Rusya’da Yunanistan’ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, Washington’a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirdi. Ta Nea gazetesi web sitesinde yayınladığı haberinde "Çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller" yorumunda bulundu.


DAVETLİLER ARASINDA MACRON VE PRENS CHARLES DE VAR


Atina yönetiminin, 25 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles da bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaBaşkanPutinYunanistan
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