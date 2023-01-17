Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.271,36
ALTIN
1.153,61
DOLAR
18,79
STERLİN
23,06
EURO
20,41
40 ilde 443 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak
40 ilde 443 muhtelif...
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık daire ve dükkanlar
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık...
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat ihalesi
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Türk Patent ve Marka...

Rus ordusu asker sayısını 1,5 milyona çıkaracak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordudaki asker sayısının 1,5 milyona yükseltileceğini bildirdi.

17 Ocak 2023 Salı 15:12
Rus ordusu asker sayısını 1,5 milyona çıkaracak

MOSKOVA - Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ordunun kadrosunda 2023'ten 2026'ya kadar büyük çaplı değişiklikler yapılacağını kaydetti.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kadrosunu genişletmek için tüm faaliyetlerin kapsamlı bir planda birleştirilmesi ve savunma sanayisinden silahların teslimat süresi ile eşleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in asker sayısının 1,5 milyona çıkarılması kararı aldığını ifade etti.

Bakan Şoygu, "Devletin askeri güvenliğini sağlamak ve Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerini ve kritik tesislerini korumak ancak ordunun temel yapısal bileşenlerini güçlendirerek mümkündür." değerlendirmesini yaptı.

Orduda, "Moskova ve Leningrad" adıyla 2 yeni stratejik askeri bölge oluşturulacağı bilgisini de veren Şoygu, "Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinde de kendine yeten birlikler meydana getirilecek." dedi.

Putin, geçen yıl imzaladığı kararla 137 binlik artışla asker sayısını 2023 itibarıyla 1 milyon 150 bin 623'e yükseltmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rus OrdusuAsker Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor
Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor
Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite özür diledi
Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite özür diledi
İtalya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 8,1 ile son 37 yılın zirvesinde
İtalya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 8,1 ile son 37 yılın zirvesinde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans