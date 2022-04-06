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Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2022 Çarşamba 12:57
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği

UKRAYNA - Ukrayna Acil Durumlar (DSNS) yetkilileri, Rus ordusunun çekildiği yerlerde askeri mühimmat temizliğine girişti. Yetkililer yaptıkları açıklamada acil durum ekiplerinin yoğunlukla Mykolaiv, Donetsk, Kiev, Harkiv ve Sumy bölgelerinde çalıştığını ve işgalin başından itibaren toplamda 26 bin 526 patlayıcı cihaz, 1.366 adet havacılık mühimmatı dahil 417 kilo patlayıcının etkisiz hale getirildiğini belirtti.  

DSNS yetkilileri açıklamada, acil durum ekiplerinin Rus ordusunun çekildiği yerlerde askeri mühimmat temizliğine girişildiğini, sivil halkın zarar görmemesi için ele geçen patlayıcı mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Yoğun çalışmaların çoğunlukla Mykolaiv, Donetsk, Kiev, Harkiv ve Sumy bölgelerinde yapıldığını belirterek binlerce hektarlık alanı taradıklarını ve çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

İşgalin başladığı 24 Şubat’tan itibaren 26 bin 526 patlayıcı cihaz, 1.366 adet havacılık mühimmatı dahil 417 kilo patlayıcının etkisiz hale getirildiği ve özellikle Çernihiv bölgesinde kırsal alanlarda patlayıcı mühimmatın sıkça bulunduğu belirtildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından Buça’da yapılan açıklamada ekiplerin her gün mühimmat ve mayın temizliği yaptığını ifade ederek ekiplerin sadece bir günde 4 binden fazla patlayıcı mühimmat ele geçirdiğini vurguladı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus OrdusuMühimmat TemizliğiPatlayıcı
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