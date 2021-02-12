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Rus uyruklu seri tecavüzcü operasyonla yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cezaevinden firar eden seri tecavüzcü Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev Girne’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2021 Cuma 10:12
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Rus uyruklu seri tecavüzcü operasyonla yakalandı

KKTC’de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Başkent Lefkoşa'da Merkezi Cezaevi’nden 8 Şubat gecesi firar eden seri tecavüzcü Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlı’ğına bağlı Polis Özel Harekat birimleri geniş çaplı operasyon düzenledi. Özel eğitimli köpeklerin de katıldığı operasyon sonucu seri tecavüzcü Satlaev, Girne’deki bir adreste yakalandı.

BOŞ BİR DAİREDE SAKLANDI

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) güvenlik güçlerinden elde ettiği bilgilere göre, firari seri tecavüzcü Alexandr Satlaev’nin Girne’deki Doğanköy Aydın Tepe Sokaktaki boş bir dairede saklandığı sırada yakalandığı öğrenildi. Rus uyruklu Alexander Satlaev’in Ağustos 2020’de geldiği KKTC’nin Girne kentinde, bir kadına güç kullanarak, çatısındaki paraları çalmakla hırsızlık ve cinsel taciz suçuyla hapse mahkum olduğu kaydedildi. Seri tecavüzcü daha sonra Satlaev’in Lefkoşa’daki Merkezi Cezaevi’nde 4 yıllık hapse mahkum olduğu ve 8 Şubat’ta cezaevinden firar ettiği ifade edildi.

RUSYA’DA SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, yakalanan firari Satlaev’in Rusya’da da suç dosyasının kabarık olduğu ifade edildi. Satlaev’in, Rusya’da 4 kadına tecavüz ettiği, 7 kadına ise tecavüze teşebbüs suçundan hapse atıldığı ve 5 Mart 2019 tarihinde serbest bırakıldığı kaydedildi. Rusya’daki Chemal Bölge Mahkemesinin eski başkanının oğlu Alexander Satlaev, 2012 yılında Altay Ekonomi ve Hukuk Akademisi'nden mezun olmasının ardından, Altay Cumhuriyeti Rusya Araştırma Komitesi'nin (ICR) bölümünün kıdemli müfettişliğine atandı. Seri tecavüzcünün, aynı yılın Aralık ayında Valentina isimli kadına cinsel tacizde bulunarak ilk suçunu işlediği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCTecavüzTecavüzcüAlexander SatlaevRusya
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