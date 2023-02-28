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Rusya: ABD, Ukrayna'da zehirli kimyasal maddelerle kışkırtıcı eylemler planlıyor

Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'da zehirli kimyasal maddelerin kullanımıyla kışkırtıcı eylemler planladığını iddia etti.

28 Şubat 2023 Salı 13:53
Rusya: ABD, Ukrayna'da zehirli kimyasal maddelerle kışkırtıcı eylemler planlıyor

Moskova

Kirillov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'daki eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Etkili bir Amerikan sivil toplum kuruluşunun 22 Şubat'ta Ukrayna'daki olaylarla ilgili konferans düzenlediğini anımsatan Kirillov, ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın bu konferansta konuşma yaptığına dikkati çekti.

Kirillov, "Sullivan, burada Rus güçlerinin özel askeri operasyon bölgesinde kimyasal silah kullanmayı planladığı yönünde açıklama yaptı. Bu bilgileri, ABD'nin ve suç ortaklarının zehirli kimyasal maddelerin kullanımıyla Ukrayna'da bir provokasyon gerçekleştirme niyeti olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bunun için hazırlıkların yapıldığını savunan Kirillov, şu ifadeleri kullandı:

"10 Şubat'ta yabancı uyruklu vatandaşların eşlik ettiği bir tren vagonundaki kimyasal maddeler Kramatorsk kentine ulaştırıldı. Bu vagon, Kramatorsk'taki 'Kuybışev' metalurji fabrikasına getirildi. Kimyasal maddeler, Ukrayna Güvenlik Servisi personeli ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin komuta temsilcilerinin kontrolünde vagondan indirildi. Vagonda, 16 mühürlü metal kutu vardı. Bunların yarısında kimyasal tehlike işareti, BZ yazısı ve iki çizgili kırmızı işaret bulunuyordu."

BZ kimyasal maddesinin, insanlarda yönelim ve hafıza bozukluğu ile halüsinasyonlara yol açtığını söyleyen Kirillov, söz konusu maddenin kullanımının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi gereği yasaklı olduğuna dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaABDUkraynaZehirli Kimyasal Madde
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