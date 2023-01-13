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Rusya Bab ilçesinin güneyinde rejim bölgesinde konuşlanma faaliyeti başlattı

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenen Bab ilçe merkezinin güneyinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki bölgede konuşlanma faaliyeti başlattı.

13 Ocak 2023 Cuma 15:44
Rusya Bab ilçesinin güneyinde rejim bölgesinde konuşlanma faaliyeti başlattı

BABRusya, askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinin güneyinde yer alan Ebu Cebbar köyü yakınında 11 Ocak'tan bu yana konuşlanma faaliyeti yürütüyor.

Bu kapsamda, iş makineleri, belirlenen alanı toprak setlerle çevrelemeye başladı. Rus bayrağı taşıyan bir askeri araç da çalışmaları takip ediyor.

Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Ebu Cebbar köyü, Bab ilçesinin bulunduğu cephe hattından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Rusya'nın Suriye'deki varlığı

Suriye'ye 30 Eylül 2015'ten itibaren askeri müdahalede bulunan Rus güçleri, rejim güçlerine destek oluyor.

Suriye'de binlerce askeri bulunan Rusya'nın desteğiyle rejim güçleri, Suriye toprakları üzerinden hakimiyetini artırdı.

Çoğunlukla Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde varlık gösteren Rusya'nın ayrıca Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç, Tel Rıfat ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda çok sayıda üs ve askeri noktaları bulunuyor.

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde Hımeymim hava üssü bulunan Rusya'nın Tartus ilinde ise deniz üssü var.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaBab
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