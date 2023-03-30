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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 6-7 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 6-7 Nisan’da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

30 Mart 2023 Perşembe 17:52
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 6-7 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret edecek

Moskova

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Bakan Lavrov’un gelecek haftaki programına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Lavrov’un 6-7 Nisan'da Türkiye’ye gideceğini belirten Zaharova, “Temaslar sırasında başta ticaret, enerji ve turizm dahil olmak üzere karşılıklı çıkar alanlarında ikili işbirliğinin durumu ve beklentiler başta olmak üzere çok çeşitli konuların görüşülmesi planlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede uluslararası güncel meselelerin ele alınacağını aktaran Zaharova, Ukrayna, Suriye, Karabağ konularının yanı sıra Orta Asya ve Afganistan ile ilgili de görüşmeler yapılacağını kaydetti.

Zaharova, ayrıca Lavrov ve Çavuşoğlu’nun ikili temasları esnasında çeşitli düzeylerde ikili temasların yapılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeLavrov
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