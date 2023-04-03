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Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı batı yönünde askeri potansiyelini güçlendirecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı batı ve kuzey batı yönünde askeri potansiyeli güçlendireceklerini bildirdi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 16:53
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Rusya, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı batı yönünde askeri potansiyelini güçlendirecek

Moskova

Gruşko, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.

Rusya'nın buna karşı gerekli adımlar atacağını belirten Gruşko, "Batı ve kuzey batı yönünde askeri potansiyelimizi güçlendireceğiz. Diğer NATO üyelerine ait askeri kuvvetler ve araçların Finlandiya'da konuşlandırılması durumunda, Rusya'nın askeri güvenliğini sağlam şekilde sağlamak için ek adımlar atacağız." dedi.

Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'nın katılım protokollerine TBMM'nin de onay vermesiyle 30 NATO ülkesindeki onay süreçleri tamamlanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaFinlandiyaNATO
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