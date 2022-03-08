Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.000,92
ALTIN
939,64
DOLAR
14,50
STERLİN
19,02
EURO
15,77
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve...
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...

Rusya, kendi topraklarına doğru açılan insani koridorlar için bugün ateşkes ilan etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2022 Salı 10:51
Rusya, kendi topraklarına doğru açılan insani koridorlar için bugün ateşkes ilan etti

RUSYA - Rusya Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00’da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da açıklamayı yayınlayarak teyit etti ancak insani koridorların Rusya topraklarına doğru açılacağı belirtildi. Ukrayna tarafından kamuya henüz açıklama yapılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı resmi Telegram açıklamasında Ukrayna tarafı ile anlaşarak insani yardım koridorlarını açılacağını ifade etti. Bakanlık açıklamasında Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol şehirlerinden sivilleri tahliye etmek insani koridorlar açacağını belirterek tahliyelerin Belarus’un Gomel kenti üzerinden Rusya’ya doğru yapılacağını belirtti.

Ukrayna resmi kurumları tarafından henüz kamuya bu konuda teyit açıklaması yapılmadı. Rusya’nın açıklamasında “Ukrayna tarafı, bu açıklamayı 8 Mart 2022'de (Moskova saati ile) 03:00'e kadar Ukrayna medyasında Ukraynaca ve Rusça dillerinde yayınlamak zorundadır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaAteşktes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan: Rusya açıklamalarında ‘Dağlık Karabağ’ ifadesini kullanmamalı
Azerbaycan: Rusya açıklamalarında ‘Dağlık Karabağ’ ifadesini kullanmamalı
Zapojirya Nükleer Santrali’nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni
Zapojirya Nükleer Santrali’nin savunması sırasında ölen iki Ukraynalı için cenaze töreni
İngiltere’den Ukrayna hükümeti bütçesine 100 milyon dolar hibe
İngiltere’den Ukrayna hükümeti bütçesine 100 milyon dolar hibe
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans