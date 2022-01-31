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Rusya: Kuzey Akım 2 arzı yükseltip fiyatları düşürecek, karar Avrupa’nın

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ocak 2022 Pazartesi 14:40
Rusya: Kuzey Akım 2 arzı yükseltip fiyatları düşürecek, karar Avrupa’nın

İNGİLTERE - Rusya’nın Londra Büyükelçisi devam eden Ukrayna Krizi hakkında açıklama yaptı. Büyükelçi Andrei Kelin, Kuzey Akım 2 projesinin devam etmesi halinde doğalgaz fiyatlarını düşüreceğini belirterek Rusya’nın hazır olduğunu vurguladı.

Rus Büyükelçi Kelin devam eden Ukrayna Krizi hakkında basına verdiği röportajdan alıntılar yaparak açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Kelin, “Kuzey Akım 2, gaz arzının yükselmesine izin verirken uzun vadeli sözleşmeler fiyatları düşürmeye yardımcı olacak. Rusya hazır. Karar vermek Avrupa’nındır” ifadelerini kullandı.

‘RUSYA'DA KİMSE SAVAŞ İSTEMİYOR’

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin Rusya-İngiltere ilişkilerinde çok fazla potansiyel olduğunu belirterek “Rusya'da kimse savaş istemiyor. Sorunun diplomatik yollarla, müzakereler ve Minsk Anlaşmalarının uygulanmasıyla çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. Kelin “Ülkeler yapay bir dost seçimi sorununun önüne konmamalıdır. Bu yanlıştır ve bazen ülkeleri birbirinden ayırır” mesajını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Akım 2Rusya
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