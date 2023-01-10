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Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan "nükleer üçlü"yü geliştirmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür." dedi.

10 Ocak 2023 Salı 16:11
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan "nükleer üçlü" açıklaması

MOSKOVA - Sergey Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile düzenlediği toplantıda, 2023’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıla ilişkin ana hedeflerinin, Rus ordusunun savaş yeteneklerini geliştirmek için kapsamlı önlemler almak olduğunu vurgulayan Şoygu, "Ordumuzun Ukrayna ve Suriye'deki operasyon deneyimlerini sürekli analiz ederek, bunu personel eğitim programları ve askeri teçhizat tedarik planları hazırlamak için kullanmalıyız." diye konuştu.

Rusya’nın “nükleer üçlü” şeklinde tanımladığı stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini belirten Şoygu, şunları kaydetti:

"Nükleer üçlüyü geliştirmeye ve muhabereye hazırlık düzeyini korumaya devam edeceğiz. Nükleer kalkan, egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün ana garantörüdür."

Sergey Şoygu, savaş uçakları ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere Rus hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini artıracaklarını anlatarak, “Öncelikli planlarımız arasında modern saldırı araçlarından oluşan cephaneliğimizi genişletmek de bulunuyor." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma Bakanı ŞoyguNükleer üçlü
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