Rusya Savunma Bakanlığı: Makiivka’daki ölü sayısı 89

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yayımlanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“1 Ocak’ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Makiivka kentinde bulunan geçici Rus üssüne 6 HIMARS roketiyle saldırı düzenledi. Roketlerden ikisi, hava savunma sistemlerince engellendi. Yüksek patlayıcı savaş başlıklarına sahip dört roket ise Rus personelinin kaldığı binayı vurdu. HIMARS roketlerinin savaş başlıklarının patlaması tavan ve duvarların tahrip olmasına neden oldu. Trajedi meydana geldiğinde, üssün komutanları ve subayları, üst düzey komutanlar ve diğer birimlerden askerler, kurtarma çalışmaları için mevcut tüm önlemleri aldı. İlk müdahale yapıldı, yaralılar sağlık kuruluşlarına tahliye edildi. Maalesef enkazın kaldırılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a çıktı.” (DHA)