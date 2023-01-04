Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.626,57
ALTIN
1.112,08
DOLAR
18,73
STERLİN
22,47
EURO
19,81
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
67 konut ve 51...
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı...
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
İstanbul Vakıflar 1. Bölge...
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Rusya Savunma Bakanlığı: Makiivka’daki ölü sayısı 89

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Makiivka kentinde bulunan Rus üssüne yönelik düzenlediği saldırıya dair yaptığı açıklamada, ölü sayısının 89 olduğunu ifade ederek saldırıya ilişkin detayları da paylaştı.

04 Ocak 2023 Çarşamba 10:13
Rusya Savunma Bakanlığı: Makiivka’daki ölü sayısı 89

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yayımlanan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“1 Ocak’ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Makiivka kentinde bulunan geçici Rus üssüne 6 HIMARS roketiyle saldırı düzenledi. Roketlerden ikisi, hava savunma sistemlerince engellendi. Yüksek patlayıcı savaş başlıklarına sahip dört roket ise Rus personelinin kaldığı binayı vurdu. HIMARS roketlerinin savaş başlıklarının patlaması tavan ve duvarların tahrip olmasına neden oldu. Trajedi meydana geldiğinde, üssün komutanları ve subayları, üst düzey komutanlar ve diğer birimlerden askerler, kurtarma çalışmaları için mevcut tüm önlemleri aldı. İlk müdahale yapıldı, yaralılar sağlık kuruluşlarına tahliye edildi. Maalesef enkazın kaldırılmasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a çıktı.” (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşMakiivkaDonetskSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ile Bulgaristan, doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzaladı
Türkiye ile Bulgaristan, doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzaladı
Filistin Dışişleri, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa’yı gezmesini provokasyon olarak nitelendirdi
Filistin Dışişleri, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa’yı gezmesini provokasyon olarak nitelendirdi
Ukrayna ve AB Zirvesi 3 Şubat’ta Kiev’de yapılacak
Ukrayna ve AB Zirvesi 3 Şubat’ta Kiev’de yapılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans