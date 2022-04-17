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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Mariupol açıklaması

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Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2022 Pazar 11:28
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Mariupol açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetimine de Mariupol kenti için silah bırakma emri vermesi çağrısında da bulunularak, “Rus Silahlı Kuvvetleri, militanlara ve yabancı paralı askerlere silahlarını bırakmaları için teklifte bulunuyor. Silahını bırakan herkesin can güvenliği garanti edilmektedir. Bir kez daha Kiev resmi makamlarını sağduyulu olmaya, militanlara anlamsız direnişi durdurmaları için uygun talimatlar vermeye çağırıyoruz. Ancak Kiev yetkililerinden böyle bir emir almayacakları için kendi başlarına böyle bir karar vermeye ve silahlarını bırakmaya çağırıyoruz” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma BakanlığıMariupolRusyaUkraynaSavaş
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