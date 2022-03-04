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Rusya tarafından kuşatılan Mariupol’de bombardıman devam ediyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2022 Cuma 13:42
Rusya tarafından kuşatılan Mariupol’de bombardıman devam ediyor

UKRAYNA - Rusya’nın kuşattığı Azak Denizi’ndeki Mariupol liman kentinde, Ukrayna Ulusal Muhafızları’nın direnişinin devam ettiği ancak Rusya ordusunun yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanın sürdüğü belirtildi.

Ukrayna’nın stratejik kentlerinden biri olan 400 bin nüfuslu Mariupol kentinin dün Rusya ordusu tarafından kuşatıldığı açıklaması yapılmıştı. Ukraynalı yetkililer, bugün sabah yaptıkları açıklamada Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından kentin savunmasının devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, Rus birliklerinin demiryolu da dahil olmak üzere kentin altyapısını yok etmek için şehri sürekli bombalamaya devam ettiğini ve yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Ukrayna makamları açıklamasında, kentin savunmasının Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından yapıldığı ve kentin eteklerinde sabotaj gruplarına karşı da savunma yapıldığı ifade edildi. Mariupol, Rusya için kilit bir stratejik hedef olduğu ve Rusya tarafından ele geçirilmesi halinde güney yarımada Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirebileceği belirtildi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MariupolBombardımanRusyaUkrayna
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