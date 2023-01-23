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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da zirve yapılacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle 22 Şubat'ta İstanbul'da büyük bir zirve düzenleneceğini bildirdi.

23 Ocak 2023 Pazartesi 14:53
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da zirve yapılacak

ANKARA - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle 22 Şubat'ta İstanbul'da büyük bir zirve düzenleneceğini bildirdi.

Meyer-Landrut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da zirve gerçekleştirileceğini belirterek, 22 Şubat'taki zirveye Ukraynalı bir hükümet yetkilisinin de davet edileceğini söyledi.

Zirvede Türkiye'den de bir temsilcinin bulunacağını ancak henüz kim olduğunun bilinmediğini dile getiren Meyer-Landrut, savaşın jeopolitik ve ekonomik sonuçlarının ele alınacağına işaret etti.

Meyer-Landrut, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, aynı zamanda Ukrayna'ya olan desteğimizi de ifade etmenin bir yolu. Geçen yıl 24 Şubat, Rus saldırganlığının başlaması Avrupa tarihinde belirleyici bir an oldu. Avrupa tarihi bizim ortak coğrafyamızdır. İnsanlar sık sık 9-11 Eylül'ün Amerikan güvenlik tarihi için bir değişim anı olduğunu söyledi. 24 Şubat 2022'de de benzer önemli Avrupa güvenlik durumu olduğunu söyleyebilirim. Kıtamızda bir savaşımız var, acımasız büyük bir savaş, bu Avrupa kıtasının çok ötesinde sonuçları olan bir savaş."

Meyer-Landrut, savaşın sonuçlarının Ukrayna'yı çoktan aştığını vurgulayarak, savaşın herkesi etkilediğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna SavaşıIstanbulZirve
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