Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1544
ALTIN
411.644
DOLAR
7.0269
STERLİN
9.7084
EURO
8.5195
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Ankara'da 174 adet konut satışa çıkarıldı
Ankara'da 174 adet konut...
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...

Rusya’da markette patlama

Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyetin başkenti Vladikavkaz’da bir marketin de bulunduğu binada patlama meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2021 Cuma 10:37
0 Okunma
Rusya’da markette patlama

Rusya’da Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Vladikavkaz’da Gagkayeva Caddesi'ndeki marketin de bulunduğu binada, patlama meydana geldi. TASS’ta yer alan habere göre palama nedeniyle bir kişi yaralandı ve yaralanan kişinin güvenlik görevlisi olabileceği ifade edildi. Ayrıca, patlama anında marketin kapalı olduğu ve binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

Bölgedeki Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerinde itfaiye ve köpeklerden oluşan 120 kişilik arama kurtarma ekiplerinin enkazda çalıştığını açıkladı. Patlamanın sebebinin araştırldığını belirten yetkililer, çevre binalarda pencerelerin zarar gördüğü ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaMarketPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus uyruklu seri tecavüzcü operasyonla yakalandı
Rus uyruklu seri tecavüzcü operasyonla yakalandı
ABD’de nadir rastlanan ‘ışık sütunları’ fotoğraflandı
ABD’de nadir rastlanan ‘ışık sütunları’ fotoğraflandı
Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi
Fransa’da 17 bin yıllık müzik aleti olan deniz kabuğu yeniden ses verdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans