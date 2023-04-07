Rusya’dan Filistin-İsrail sorunu için tam kapsamlı müzakere süreci önerisi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları sonrasında bölgedeki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Filistin-İsrail ihtilafının yaşandığı bölgede devam eden şiddet olaylarının Moskova’da derin endişeye neden olduğu kaydedilen açıklamada, “Tarafları çatışmacı adımlardan kaçınmaya, gerilimi daha fazla tırmandırmayı önlemeye, şiddeti sona erdirmeye ve sürdürülebilir bir ateşkesi tesis etmeye çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya’nın Kudüs’ün kutsal yerlerinin durumunun korunması ve tüm inançlardan inananların haklarına saygı gösterilmesinin önemini yeniden teyit ettiği vurgulanan açıklamada, bu yıl nisan ayının Müslümanların ramazan ayı, Katolik ve Ortodoksların paskalyası ve Yahudilerin Pesah Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bu hususun incelik gerektirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, “Durumun uzun vadeli istikrara kavuşturulmasını sağlamanın tek yolunun, iyi bilinen uluslararası hukuk temelinde bir Filistin-İsrail sorununun çözümü için uzlaşma formülü geliştirmeyi amaçlayan tam kapsamlı bir müzakere süreci oluşturmak olduğunu varsayıyoruz.” değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca açıklamada, uzun süredir devam eden bu soruna yönelik siyasi açıdan kapsamlı ve net bir çözümün bulunmaması halinde şiddetli çatışmaların nüksetmesinin kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunuldu.