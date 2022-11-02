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Rusya’dan Karadeniz tahıl anlaşmasına devam kararı geldi

02 Kasım 2022 Çarşamba 15:22
Rusya’dan Karadeniz tahıl anlaşmasına devam kararı geldi

RUSYA FEDERASYONU- Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce Ukrayna’nın Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırısı sonrası askıya aldığı Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz tahıl koridorunu askeri amaçlarla Rusya'ya karşı kullanmayacağına dair yazılı garanti alındığı vurgulanırken, “Rusya,  tahıl anlaşmasına geri dönmüştür” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden başlamasının Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu sayesinde gerçekleştiğinin altını çizerken, bu sayede Rusya'ya karşı askeri operasyonlar yürütmek için tahıl koridorunun kullanılmaması konusunda Ukrayna'dan 1 Kasım 2022’de  gerekli yazılı garantileri almanın mümkün olduğunu ifade etti.

Bakanlık mesajında, “Rusya Federasyonu şu anda alınan garantilerin yeterli göründüğüne inanmakta ve anlaşmanın uygulanmasına devam etmektedir” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaTahıl KoridoruKaradeniz
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