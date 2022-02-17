Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
826.04
DOLAR
13.62
STERLİN
18.60
EURO
15.53
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alıyor
KTO Karatay Üniversitesi 19...
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...

"Rusya’yı kuvvetlerini Ukrayna sınırlarından çekmeye çağırıyoruz"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2022 Perşembe 16:27
"Rusya’yı kuvvetlerini Ukrayna sınırlarından çekmeye çağırıyoruz"

BELÇİKA - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantılarının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Stoltenberg, “Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz. Rusya'yı dediğini yapmaya ve kuvvetlerini Ukrayna sınırlarından çekmeye çağırıyoruz. Bu, barışçıl bir siyasi çözüme yönelik önemli bir ilk adım olacak” dedi.
 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantılarının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. NATO müttefiklerinin, Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığılmasının tetiklediği krize siyasi bir çözüm bulmak için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirten Stoltenberg, “Moskova'nın iddialarına rağmen, şu ana kadar herhangi bir geri çekilme veya gerilimi düşürme belirtisi görmedik. Aksine, Rusya'nın yığılması devam ediyor gibi görünüyor. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz. Rusya'yı dediğini yapmaya ve kuvvetlerini Ukrayna sınırlarından çekmeye çağırıyoruz. Bu, barışçıl bir siyasi çözüme yönelik önemli bir ilk adım olacak” şeklinde konuştu.

UKRAYNA VE GÜRCİSTAN İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Bugünkü toplantılarda Ukrayna ve Gürcistan ile de görüştüklerini ifade eden Stoltenberg, Rus saldırganlığının devam eden tehdidini, Karadeniz bölgesindeki kötüleşen güvenlik durumunu ve NATO'nun her iki ülkeye yönelik güçlü siyasi ve pratik desteğini ele aldıklarını açıkladı.
 

NATO ve müttefiklerinin Ukrayna’nın kendini savunma kabiliyetini artırmasına yardım ettiğini belirten Stoltenberg, “Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde Rus güçlerinin varlığını da görüştük. Ve Rus Duması'nın Donetsk ve Luhansk'ın bölgelerinin tanınmasını öneren oyunu. Hepimiz bunun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin daha açık bir ihlali olacağı konusunda hemfikiriz” dedi.
 

“MÜTTEFİKLER, NATO'NUN KAPISININ AÇIK KALMAYA DEVAM ETTİĞİNİ TEYİT ETTİ”

NATO üyeliğine ilişkin alınacak bir kararın, NATO müttefiklerine ve aday ülkelere ait olduğunu vurgulayan Stoltenberg, “Bugün müttefikler, NATO'nun kapısının açık kalmaya devam ettiğini teyit etti. NATO üyeliğine ilişkin herhangi bir karar NATO müttefiklerine ve aday ülkelerine aittir başka hiç kimseye değil. Her ulusun kendi yolunu seçme hakkı, Avrupa ve transatlantik güvenliği için kesinlikle temeldir. Ve saygı duyulmalıdır. NATO müttefikleri, hem Gürcistan hem de Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yinelediler. Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında ve Gürcistan olmadan Gürcistan hakkında karar verilemez” şeklinde konuştu.

“MÜTTEFİKLER, ORTAK BİR ZEMİN BULMAYA HAZIRLAR”

Gerginlik zamanlarında diyaloğun daha da önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını ifade eden Stoltenberg, “NATO, Rusya ile iyi niyetle ilişki kurmaya açık olmaya devam ediyor. Müttefikler, NATO-Rusya Konseyi'nde Rusya ile masaya oturmaya, çok çeşitli konuları ele almaya ve ortak bir zemin bulmaya hazırlar” dedi.

FİNLANDİYA, İSVEÇ VE AB İLE DE BİR ARAYA GELİNDİ

Stoltenberg ayrıca, bakanlar toplantısının son oturumunda yakın ortakları Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) ile bir araya geldiklerini ifade ederek, “Aynı değerleri paylaşıyoruz. Aynı zorluklarla karşı karşıyayız. Ve Ukrayna ve çevresindeki kriz hepimizi etkiliyor. Bu nedenle, birlikte çalışmaya devam etmemizin ve bu krizi barışçıl bir çözüme ulaştırmak için birbirimizin çabalarını tamamlamamızın şimdi daha da önemli olduğu konusunda hemfikiriz” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergNATO Savunma BakanlarıRusyaUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölü sayısı 94 oldu!
Ölü sayısı 94 oldu!
Tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime için geçersiz sayıldı
Tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime için geçersiz sayıldı
Stoltenberg’den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması
Stoltenberg’den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans