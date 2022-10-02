Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.179,99
ALTIN
988,22
DOLAR
18,50
STERLİN
20,71
EURO
18,14
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...

Şehit Polis Çalışgan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın (34),cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Tokat'a uğurlandı.

02 Ekim 2022 Pazar 14:28
Şehit Polis Çalışgan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

GAZİANTEP (DHA)

El Bab'da gece saatlerinde üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu. Şehit Çalışgan için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 6’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Mustafa Çalışgan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Tokat'a gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Şehit PolisMustafa çalışganFırat Kalkanı HarekatıFüzeSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Astsubay Ataş’ın cenazesi Elazığ’a getirildi
Şehit Astsubay Ataş’ın cenazesi Elazığ’a getirildi
AB Komisyonu Başkanı: Bulgaristan ve Güneydoğu Avrupa için yeni bir dönem başladı
AB Komisyonu Başkanı: Bulgaristan ve Güneydoğu Avrupa için yeni bir dönem başladı
Ian fırtınası ABD’de kıyı eyaletlerinde yoluna devam ediyor
Ian fırtınası ABD’de kıyı eyaletlerinde yoluna devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans