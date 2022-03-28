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Şentop: Müzakerelerin İstanbul’da yapılacak olması isabetli karar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Slovenya’nın Başkenti Lübliyana’da basın mensuplarına Ukrayna-Rusya müzakerelerinin Türkiye’de yapılacak olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Mart 2022 Pazartesi 11:06
Şentop: Müzakerelerin İstanbul’da yapılacak olması isabetli karar

TBMM Başkanı Şentop, müzakerelerin İstanbul’da yapılacak olmasının isabetli bir karar olduğunu, Türkiye’nin Ukrayna’daki süreci en başından beri takip ettiğini belirtti. Şentop, “Çok isabetli bir karar. Çünkü takip ediyoruz sürecin başından beri gerek Ukrayna’yla gerek Rusya’yla ikisiyle beraber görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye. Birçok ülke, şüphesiz bunu herkes temenni ediyor. Bölgemizde, dünyada, siyasetçiler, devlet adamları, insanlar bir an önce ateşkes olsun diye temenni ediyor ama bunu gerçekleştirebilmek için iki tarafla birlikte görüşebilmek, tarafları buna ikna edebilmek, bir araya getirebilmek önemli” dedi.

“İNŞALLAH YAPILACAK OLAN TOPLANTI ATEŞKESE VESİLE OLUR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun müzakereler konusunda yoğun gayret gösterdiğini belirten Şentop, “Cumhurbaşkanımız başından beri bunun için yoğun bir gayret gösteriyor. Dışişleri Bakanımız gitti iki tarafta da ziyaretler yaptı. Gerek Moskova’da gerek Kiev’de. Dolayısıyla böyle bir müzakerenin zihinsel zemini hazırdı ve olması gereken de buydu. İsabetli olur. Bizim arzumuz ille de Türkiye’de olsun meselesi değil; mesele bir an önce ateşkesin öncelikle insani ateşkesin sağlanması. İnşallah Türkiye’de yapılacak olan toplantı buna vesile olur” diye konuştu.

“BİR NUMARALI GÜNDEM, UKRAYNA’DAKİ KRİZ”

TBMM Başkanı Şentop, Slovenya ve dünyadaki uluslararası toplantıların bir numaralı gündem maddesinin Ukrayna’daki kriz olduğunu ifade ederek, “Sadece Rusya-Ukrayna arasında bir mesele olmaktan çıktı başta bölgemiz olmak üzere daha genel anlamda dünya barışını tehdit eden bir meseleye dönüştü. Büyük bir risk var ortada. Dolayısıyla bütün toplantıların gündem maddelerinden birisi hatta birincisi bu olacak. Ben geçen hafta meclis başkanlarıyla bilhassa Ukrayna bölgesine yakın meclis başkanlarıyla görüştüm. Rusya Duma Başkanıyla da görüştüm. Polonya, Romanya, Slovenya’daki Ulusal Meclis Başkanıyla görüştüm. Bunlarla yaptığımız temaslarda da herkesin arzusu ateşkes. Bir an önce ama bunu sözde bırakmayıp gerçekleştirecek zemini kurabilmek lazım. Muhtemelen yarın da görüşülecek konuların başında bu geliyor” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanMustafa ŞentopABSlovenyaRusyaUkraynaSavaşMüzakere
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