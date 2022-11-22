Sırbistan-Kosova 'araç plakası' krizinde tansiyon yükseldi

KOSOVA - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles bugün açıklama yaparak Sırbistan ile Kosova arasındaki ‘plaka gerginliği’ toplantısının sonucunun hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Öte yandan Kosova’daki AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX Kosova) görevlilerinin Kosova’da alarma geçtiği ve durumu yakından takip ettiği belirtildi.



Kosovalı yetkililer bölgelerinde bulunan etnik Sırpların, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını teslim etmelerini istemiş, Kosova plakası kullanmaları gerektiğini ifade etmişti. Ancak Sırbistan, Kosova’nın bağımsızlığını tanımadığı için durum tırmanmıştı. Avrupa Birliği gerginliğin tırmanmaması için Priştina ile Belgrad arasında müzakere toplantısı düzenlemiş, durum çözüme ulaşmamıştı. Kosovalı yetkililer plakaları teslim etmeyenlere bugün itibariyle 150 Euro para cezası keseceğini açıkladı.



Borrell, toplantının sonucunun hayal kırıklığı yarattığını ifade ederek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i son durum hakkında bilgilendirdiğini belirtti. Kosova’daki AB sivil misyonluğu olarak bilinen EULEX Kosova'nın sahada olduğu, durumun ciddiyetini koruduğu ve şiddet olaylarının patlak verebileceği belirtildi.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Borrell ile konuştuğunu belirterek “Plaka anlaşmazlığını çözmenin mümkün olmaması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi sorumluluk ve pragmatik çözümler zamanı. Gerginlikten kaçınılmalıdır. NATO KFOR tetikte olmaya devam ediyor” açıklamasını yaptı. NATO’nun barış gücü olarak bölgede görev yapan NATO KFOR, EULEX Kosova ile birlikte sahada görev yapmaya, durumu takip etmeye devam ediyor.