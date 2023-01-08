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Sırplar, Kosova’nın kuzeyinde Sırbistan Cumhurbaşkanı karşıtı gösteri düzenledi

Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Kosova politikasından hoşnut olmayan Sırplar tarafından gösteri düzenlendi.

08 Ocak 2023 Pazar 18:37
Sırplar, Kosova’nın kuzeyinde Sırbistan Cumhurbaşkanı karşıtı gösteri düzenledi

Kosova’yı Savunma Hareketi tarafından düzenlenen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteride katılımcılar, Vucic, Kosovalı Sırpların en büyük siyasi partisi Sırp Listesi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti aleyhinde sloganlar attı ve “Vucic, Kosova seni istemiyor, bize ihanet ettin. Sırp Belediyeler Birliğini de yapmayacağız, bizi sattın!" yazılı pankartı taşıdı.
Gösteriyi organize edenlerden İvan Miletic, konuşmasında, Kosova’nın kuzeyinde kurulan barikatlar sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in, Kosovalı Sırpların yanında duracağına dair inancın boşa çıktığını söyledi.
Kosovalı Sırpların sonunun yaklaştığını ve bu yüzden gösteri düzenlemeye mecbur olduklarını belirten Miletic, “Kuzey Mitrovica halkı ve Kosova (Kosovalı Sırp) halkı durmayacak, teslim olmayacak ve sonuna kadar savaşacağız.” ifadelerini kullandı.
Kosova Polisi, NATO’nun Kosova Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonunun (EULEX) geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisi, yapılan konuşmaların ardından olaysız sona erdi.
Kosova’da yaşayan Sırpların bir bölümü, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerde Kosovalı Sırplara "yeterince sahip çıkmamakla" suçluyor.
- Kosova-Sırbistan gerginliği
Eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç'in tutuklanmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde 10-29 Aralık 2022'de kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapatmıştı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Pantiç'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.
Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.
Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KosovaSırbistanCumhurbaşkanıGösteriProtesto
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