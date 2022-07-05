Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.402,21
ALTIN
983,48
DOLAR
16,98
STERLİN
20,47
EURO
17,53
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
DSİ sözleşmeli Destek Personeli alacak
DSİ sözleşmeli Destek Personeli...
TBMM personel alacak
TBMM personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51...

Şmihal: Rus oligarkların dondurulan varlıkları kullanılsın

05 Temmuz 2022 Salı 12:55
Şmihal: Rus oligarkların dondurulan varlıkları kullanılsın

İSVİÇRE - Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna konferansında, Rus oligarkların dondurulan varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesinde kullanılması önerisinde bulundu.

Ukrayna Kalkınma Konferansı'nda konuşan Şmihal, ülkesinin kalkınması için 750 milyar dolar gerektiğini belirterek, “Yapılanmanın ana kaynağının Rusya ve Rus oligarklarının el konulan varlıkları olması gerektiğine inanıyoruz. Rus yetkililer bu kanlı savaşı başlattı. Büyük çaplı yıkımlara neden oldular ve bunun sorumluluğunu üstlenmeliler” dedi.

Şmihal, Rus oligarkların dondurulan varlıklarının 300 ila 500 milyar dolar arasında olduğunu belirterek, bazı ülkelerin bu varlıklara el koymaya başladığını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus OligarklarUkrayna Başbakanı Denis Şmihalİsviçre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lukaşenko: Rusya’ya desteğimiz devam edecek
Lukaşenko: Rusya’ya desteğimiz devam edecek
Zelenski: Lugano’daki konferans için aktif olarak hazırlanıyoruz
Zelenski: Lugano’daki konferans için aktif olarak hazırlanıyoruz
Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu
Zelenski: Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kuruldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans