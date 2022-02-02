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Stoltenberg, Blinken, Borrell ve AGİT arasında Ukrayna görüşmesi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2022 Çarşamba 14:39
Stoltenberg, Blinken, Borrell ve AGİT arasında Ukrayna görüşmesi

BELÇİKA - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yetkilileri, Ukrayna konusunda fikir alışverişinde bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisi’nden yapılan açıklamada, görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 31 Ocak tarihli mektubunun da değerlendirildiği ifade edilerek, “Görüşmede Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağına ilişkin son gelişmeler ve diplomatik faaliyetler ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un 31 Ocak tarihli mektubu da dahil olmak üzere Moskova'nın Avrupa güvenliğinde yeniden düzenleme talepleri ele alındı. Cevaplar hazırlanırken, Avrupa güvenlik mimarisinin temel ilkelerinin desteklenmesi gerektiği bir kez daha teyit edildi. İkili ve çok taraflı katılım ve her düzeyde yakın koordinasyon da dahil olmak üzere mevcut güvenlik durumunu ele almak için görüşmelere devam etme konusunda anlaşıldı” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
StoltenbergBlinkenBorrellAGİTUkrayna
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