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Stoltenberg: Kremlin'in hedefleri Ukrayna ile sınırlı değil

Devlet ve hükümet başkanları video konferans yöntemiyle katıldığı NATO Zirvesi sonrasında açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg  “Kremlin'in hedefleri Ukrayna ile sınırlı değil. Rusya, NATO'nun daha fazla genişlemesinden vazgeçmesi ve 1997'den sonra katılan Müttefiklerden asker ve altyapıyı çekmek için yasal olarak bağlayıcı anlaşmalar talep etti” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Şubat 2022 Cuma 22:38
Stoltenberg: Kremlin'in hedefleri Ukrayna ile sınırlı değil

Stoltenberg konuşmasına şöyle devam etti;

“Kremlin'in hedefleri Ukrayna ile sınırlı değil. Rusya, NATO'nun daha fazla genişlemesinden vazgeçmesi ve 1997'den sonra katılan Müttefiklerden asker ve altyapıyı çekmek için yasal olarak bağlayıcı anlaşmalar talep etti. Rusya'nın Avrupa güvenlik düzenine açıkça itiraz ettiği ve hedeflerini gerçekleştirmek için güç kullandığı Avrupa güvenliğinde yeni bir normalle karşı karşıyayız.”

"RUSYA AĞIR BEDEL ÖDEYECEK"

‘Saldırgan’ olarak Rusya’nın ve ‘mümkün kılan’ olarak Belarus'un eylemlerinden sorumlu tutulacağını belirten Stoltenberg “Başkan Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürme kararı korkunç bir stratejik hatadır. Bunun için Rusya önümüzdeki yıllarda ağır bir bedel ödeyecek” dedi.

"DAHA FAZLASINI YAPMAYA HAZIR OLMALIYIZ"

Stoltenberg “NATO Müttefikleri ve Avrupa Birliği şimdiden önemli yaptırımlar getirdi ve dünya çapındaki birçok ortağımız bize katıldı. Daha fazlasını yapmaya hazır olmalıyız. Bu bir bedel ödememiz gerektiği anlamına gelse bile, çünkü bu işin içinde uzun süre olacağız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATOZirveToplantıUkraynaRusyaSavaşSaldırı
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